СМОТРИМ ТРЕЙЛЕР! ⟩ Американцы сняли свою версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов выпустил в российский прокат сиквел оригинального фильма, картину «Ирония судьбы. Продолжение» с Сергеем Безруковым и Константином Хабенским. Однако фильм, который попытался продолжить сюжет, по сути, и не нуждающийся в продолжении, публика приняла не очень хорошо.

О чем будет американская «Ирония судьбы»?

Американская адаптация советской классики получила название About Fate (в дословном переводе - «О Судьбе»), а для проката в России название было заменено на «Ирония судьбы в Голливуде».

Проект начали разрабатывать еще в 2021 году. Автором идеи выступил российский режиссер Марюс Вайсберг. По словам Марюса, к созданию ремейка его подтолкнуло желание познакомить с жемчужиной советского кино весь мир: «Я долгие годы работал над этим проектом, пока наконец благодаря моим партнерам у нас получилось создать очень душевное и веселое кино».

Вайсберг действительно долго искал спонсоров для ремейка, в итоге за разработку решила взяться кинокомпания MGM. Съемки проходили зимой 2021 года в Бостоне. Весь процесс занял всего месяц, однако работу приходилось проводить в тяжелейших условиях пандемии с соблюдением всех строгих санитарных правил.