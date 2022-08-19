Гороскоп на 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачи

Дева

Девам в пятницу не стоит торопиться с решениями. Хорошенько обдумайте все предложения и последствия предпринятых шагов. Сегодня отложите дела и займитесь планированием. Именно четкий план поможет понять в каком направлении двигаться, чтобы достичь желаемого. Тем, кто в поисках работы, улыбнется удача.

Весы

Сегодня Весам стоит быть осторожными с деньгами. Отложите крупные покупки на более удачный день и сократите расходы на отдыхи развлечения. Режим экономии поможет уберечь бюджет и укрепить финансовое положение. Вторую половину дня проведите в кругу родных людей или близких друзей и старых знакомых.

Скорпион

В этот день сильное влияние негативных тенденций способно подпортить настроение Скорпионам уже с самого утра. Приступы раздражительности и агрессии то и дело будут вас одолевать, однако важно сохранять спокойствие и не провоцировать конфликты. Смена обстановки поможет улучшить самочувствие и принести новые впечатления. Будьте внимательны к своему здоровью, возможны пищевые отравления.

Стрелец

Не самый простой день ожидает Стрельцов. Дело, в которое вы вложили много времени и сил, может с треском провалиться. Это может выбивать из колеи и вам будет трудно смириться с неудачей. Возможно, вы будете пытаться исправить ситуацию, в глубине души понимая, что это безнадежно. Ваши слова и действия могут подвергаться критике, даже с самыми близкими людьми будет трудно поладить.

Козерог

В этот день повышается вероятность ссор со своей второй половинкой. Вам стоит сохранять спокойствие и рассудительность, не идти на поводу у эмоций. Иначе это может закончиться расставанием. Вы остро реагируете на проявления несправедливости и пытаетесь исправить ошибки чужих. Однако вместо благодарности окружающих, сталкиваетесь лишь с раздражением.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут наладить не только деловые отношения и укрепить партнерские связи, но и помириться с дорогими людьми и забыть старые обиды. Вы сможете восстановить отношения, которые разорвали по собственной инициативе. В профессиональной деятельности стоит обратить внимание на решение текущих вопросов и долгосрочное планирование.

Рыбы