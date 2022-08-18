Молодая эстонская семья с маленьким ребенком для большего комфорта купила авиабилеты в бизнес-класс, как в той самой песне: «Бизнес-класс билет и проблем уже нет». Но каково было их удивление, когда они обнаружили, что в самолетах авиакомпании SAS привычный бизнес-класс отсутствует. «Мы сидели в обычном экономе. Зачем вообще тогда платили больше? Меня с грудным ребенком запихнули в ряд между двумя другими пассажирами!» – негодует Катарийна. Ей рекомендовали обратиться в отдел обслуживания клиентов, чтобы выяснить, что пошло не так.
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Жительница Эстонии заплатила на 900 евро больше за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с томатами
Жительница Эстонии заплатила на 900 евро больше за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с томатами
«Решили путешествовать бизнес-классом, потому что думали, что с четырехмесячным ребенком там будет более комфортно. У нас была возможность выбрать рейс с одной пересадкой, но выбрали более дорогое предложение от авиакомпании SAS, и это означало, что нам нужно за время полета сменить три самолета. Подумали, что полет в бизнес-классе в любом случае будет более комфортным, чем в экономе. Билеты в бизнес-класс стоили на 900 евро дороже», – рассказывает порталу Elu24 Катарийна.