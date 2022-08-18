Жительница Эстонии заплатила на 900 евро больше за бизнес-класс, но сидела в экономе и ела бутерброд с томатами

«Решили путешествовать бизнес-классом, потому что думали, что с четырехмесячным ребенком там будет более комфортно. У нас была возможность выбрать рейс с одной пересадкой, но выбрали более дорогое предложение от авиакомпании SAS, и это означало, что нам нужно за время полета сменить три самолета. Подумали, что полет в бизнес-классе в любом случае будет более комфортным, чем в экономе. Билеты в бизнес-класс стоили на 900 евро дороже», – рассказывает порталу Elu24 Катарийна.