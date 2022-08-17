О вреде кондиционеров ведутся целые дискуссии. Кто-то считает их причиной простудных заболеваний, а кто-то – полезным очистителем воздуха. Что же на самом деле? Попробуем разобраться, пишет tehnika-expert.
Вред кондиционера: правда и мифы
Распространенные мифы
Кондиционер охлаждает воздух, производит вентиляцию, а также поддерживает температуру в помещении на одном уровне. Он всасывает в себя воздух, обрабатывает его, очищает, охлаждает и отводит обратно в помещение.
Для людей, страдающих аллергией, кондиционер является спасителем, так как его очищающие фильтры вбирают в себя пыль, пыльцу и шерсть животных.
Распространенные мифы о вреде устройства
Cнижает иммунитет: кондиционер делает воздух настолько чистым, что организм человека привыкает к этому и уже не может бороться с микробами. Нет, на самом деле это не так. Для того чтобы ослабить иммунитет, воздух должен быть не просто чистым, а стерильным. Кондиционер не способен сделать его таким, он лишь доводит его до оптимальной чистоты, которая не повредит, а наоборот, позволит легче дышать.
Приводит к простудным заболеваниям: этот миф тоже не оправдан. Люди, пользующиеся кондиционером, действительно часто болеют, но лишь от того, что неправильно им пользуются. Температура улицы и помещения должна иметь разницу в не более чем 8 градусов. А если мы попадаем с улицы в помещение с резким перепадом температур, то действительно, столь резкое охлаждение может вызвать простуду. Также, если вы в течение долгого времени находитесь в непосредственной близости от устройства, и вас постоянно обдувает потоками холодного воздуха, то заболеть тут можно запросто. Поэтому, чтобы не допустить этого, стоит правильно использовать кондиционер.
Фреон в кондиционере вреден для здоровья. Опасения на самом деле беспочвенны. Фреон вреден в больших количествах, например, в случае его утечки. Но давайте вспомним, что он находится не только в кондиционерах, но и в холодильниках. Но почему-то о вреде холодильников высказываются не так часто, как о вреде кондиционеров. А чтобы избежать утечки, не стоит устанавливать прибор самостоятельно – лучше доверить это дело специалистам.
Сушит воздух: многие считают, что в помещении, где работает кондиционер, воздух становится очень сухим, что не лучшим образом влияет на кожу и дыхательные пути, а также приводит к риниту и сухости глаз. Доля правды в этом есть, так как прибор действительно сокращает влажность воздуха, но делает это незначительно, не нанося вреда. А тем, кто живет в регионах с повышенной влажностью, эта его функция пойдет лишь на пользу.
Минимизация рисков
Безвредной техники не бывает, но если пользоваться ею правильно, можно значительно снизить риски.
Чтобы избежать простудных заболеваний, не устанавливайте слишком высокую температуру зимой, держите ее в пределах 20-23 градусов. А летом выставляйте на уровень не ниже 18 градусов. Старайтесь, чтобы разница температур в помещении и на улице не превышала 8 градусов. Если, например, на улице стоит жара в 30 градусов, не делайте температуру в доме ниже 22-х, это может спровоцировать простуду и насморк.
Не рекомендуется устанавливать кондиционер над кроватью или рабочим столом, а также держать его включенным постоянно. Не забывайте периодически (каждые 3-5 часов) отключать прибор на час.
Регулярно проветривайте помещение и дополнительно насыщайте воздух влагой. Поможет в этом увлажнитель воздуха либо влажное полотенце, оставленное вблизи прибора.
Если в вашем кондиционере есть дополнительные функции, то он не только очистит воздух, но и насытит его полезными ионами, что придаст вам сил и бодрости.