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Светлана Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге

Limon.ee
Светлана Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Телеграм-канале видео со всего концерта в Латвии. В знаков поддержки и солидарности во время выступления артистка развернула на сцене украинский флаг.

Концерт артистки прошел в Риге. Исполняя одну из песен, Лобода подняла над головой украинский флаг. Рижские поклонники приветствовали действия певицы свистом, аплодисментами и словами поддержки

«Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказывается Украине и украинским беженцам», - сказала со сцены Лобода. 

 

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