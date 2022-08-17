Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Телеграм-канале видео со всего концерта в Латвии. В знаков поддержки и солидарности во время выступления артистка развернула на сцене украинский флаг.
Светлана Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге
Светлана Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге
Концерт артистки прошел в Риге. Исполняя одну из песен, Лобода подняла над головой украинский флаг. Рижские поклонники приветствовали действия певицы свистом, аплодисментами и словами поддержки
«Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказывается Украине и украинским беженцам», - сказала со сцены Лобода.
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