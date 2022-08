НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Каждый житель Эстонии сможет в сентябре ощутить всю мощь и энергетику Нарвы

Red Snapper – британское эйсид-джаз-трио, основанное в Лондоне в 1993 году Али Френдом (контрабас), Ричардом Тэйром (ударные) и Дэвидом Айерсом (гитара). На разных записях к троице присоединялись различные приглашенные музыканты и вокалисты. Группа известна своим новаторским синтезом акустических инструментов, электронных текстур, а также полными страсти концертами, в которых они сочетают дарк-фанк, хип-хоп, даб, психоделический серф, афро-джаз и хрупкие звуковые ландшафты. За последние два десятилетия группа выпустила ряд широко известных альбомов, гастролировала по всему миру и делила сцену с такими артистами, как Massive Attack, Bjork, The Prodigy, De La Soul и The Fugees. Red Snapper также славятся своими ремиксами – они переосмыслили музыку Trouble Funk, Garbage, Lamb, Edwyn Collins и многих других. В мае 2022 года группа выпустила великолепный новый альбом Everyone Is Somebody, пьянящий взгляд на новаторскую работу коллектива в поле альтернативы, трип-хопа и эйсид-джаза.