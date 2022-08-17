Гороскоп на 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньги

Овен

В этот день Овны могут быть особенно самокритичны к себе. Вы принимаете близко к сердцу любой свой промах, однако не стоит глубоко анализировать свои ошибки. Проблемы, с которыми вам приходится иметь дело, могут показаться сложными только на первый взгляд. Вы справитесь с любыми сложностями, если будете придерживаться четкого плана. Во второй половине дня звезды сулят приятное знакомство.

Телец

В этот день Тельцы окончательно расстанутся с иллюзиями и посмотрят на ситуацию реалистично. Не исключено, что поступки близкого человека вам разочаруют, обман может выбить вас из колеи. В профессиональной деятельности вы можете достичь наилучших результатов. Во второй половине дня возможны денежные поступления.

Близнецы

Тем, кто в поисках работы сегодня улыбнется удача. Это благоприятный день и для смены работы, вам могут предложить условия с лучшей оплатой труда. Просмотрите свои старые деловые контакты или обратитесь к друзьям или родственникам, возможно, они смогут предложить вам интересные варианты. Будьте осторожны с деньгами, отложите крупные покупки на другой день.

Рак

Ракам в среду необходимо обратить внимание на свое здоровье. Не стоит игнорировать сигналы организма, если что-то тревожит и симптомы проявились впервые, не откладывайте визит к врачу. В этот день могут складываться напряженные отношения с коллегами, лучших результатов вы сможете достичь, работая самостоятельно.

Лев