В столице вновь пройдет бесплатный концерт. В среду, 17 августа, в парке Туви выступит победительница телешоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова. Мероприятие начнется в семь часов вечера.
Вход свободный: Алика Милова выступит в Таллинне
«И снова горожане смогут насладиться приятной музыкой в уютном парке теплым летним вечером. Надеемся, что и на этот раз концерт будет многолюдным, солнечным и заряжающим положительными эмоциями», – говорит старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В этом летнем сезоне горожанам предоставляется возможность насладиться шестью бесплатными концертами под открытым небом. В середине мая, в рамках Дня Таллинна, сезон открыл концерт на горке Поцелуев, а последний концерт порадует жителей столицы уже в следущее воскресенье. 28 августа на пляже Инглиранд, возле Русалки, на сцену выйдут трио Ингрид Раби и Вайко Эплик & Элита.
Нарвитянка Алика Милова выиграла восьмой сезон передачи «Эстония ищет суперзвезду». Выигрыш принес ей контракт с Universal Music на запись альбома. Алика занимается музыкой с четырёх лет. В 2018 году Милова стала победительницей музыкального телешоу «Браво!» на ETV+ и обладательницей титула «Лучший молодой исполнитель стран Балтии».