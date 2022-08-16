Вход свободный: Алика Милова выступит в Таллинне

«И снова горожане смогут насладиться приятной музыкой в уютном парке теплым летним вечером. Надеемся, что и на этот раз концерт будет многолюдным, солнечным и заряжающим положительными эмоциями», – говорит старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В этом летнем сезоне горожанам предоставляется возможность насладиться шестью бесплатными концертами под открытым небом. В середине мая, в рамках Дня Таллинна, сезон открыл концерт на горке Поцелуев, а последний концерт порадует жителей столицы уже в следущее воскресенье. 28 августа на пляже Инглиранд, возле Русалки, на сцену выйдут трио Ингрид Раби и Вайко Эплик & Элита.