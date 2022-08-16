Поможет привлечь успех и деньги: что нужно сделать каждому знаку до конца 2022 года

Овен

До конца 2022 гола Овнам нужно обратить внимание на налаживание новых знакомств. Эти деловые связи смогут сыграть решающую роль в вашем карьерном продвижении. Влиятельные люди помогут воплотить ваши проекты в жизнь.

Телец

В этом периоде Тельцам предстоит пройти цикл трансформаций как внешних, так и внутренних. Больше внимания стоит уделить вопросам здоровья, не пренебрегайте обследованием у специалистов, иначе могут обостриться хронические заболевания и вопросы картерного роста отойдут на второй план.

Близнецы

Близнецам стоит вынести на первый план общение с людьми. Не бойтесь становиться более открытыми, искренность и честность располагают к себе людей. Любая благотворительность в этом периоде вернется к вам бумерангом.

Рак

Вторая половина года не лишена трудностей для Раков. Вам придется решать сложные задачи и распутывать клубок проблем. Расслабиться и вздохнуть с облегчением получится ближе к концу ноября. Вы сможете насладиться результатами вашего кропотливого труда.

Лев

Львам предстоит немножко поработать над терпимостью. Вы склонны выдвигать окружающим длинный список претензий. Такое положение вещей может отталкивать от вас людей. Проводите больше времени с друзьями и близкими, не оставайтесь надолго в одиночестве.

Дева