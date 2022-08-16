Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака

Первая половина дня будет насыщенной и беспокойной, во второй же появится возможность расслабиться, заняться чем-то пусть и не слишком важным, но приятным и интересным. Это хорошее время для общения с друзьями, оно подарит массу позитивных эмоций. Вероятны сюрпризы и подарки.

Овен

Прекрасный день. Он приносит определенность, которой вам в последнее время не хватало. Можно получить ответы на важные вопросы, понять, куда двигаться дальше, решить, как вы будете осуществлять свои планы. Рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, и вы не стесняясь обращаетесь к ним. Вы энергичны, жизнерадостны, настроены доброжелательно. Многие рады пообщаться с вами, познакомиться поближе. Только от вас зависит, как будут развиваться отношения, которые начнутся в этот день.

Телец

Нет оснований тревожиться, зато есть причины радоваться. День преподносит приятные сюрпризы. Удачное совпадение подскажет, как быстрее завершить дело, отнявшее у вас немало времени и сил. Будет шанс заключить выгодные сделки или договориться о сотрудничестве, которое заметно увеличит ваши доходы. Вероятны необычные встречи, которым вы будете очень рады. Одни Тельцы случайно столкнутся с другом детства, другие смогут пообщаться с тем, в кого когда-то были влюблены. Старые связи легко будет восстановить, если вы этого захотите.

Близнецы