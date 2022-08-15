«Я почувствовала тепло от ее ладони и отдала ей все деньги»: пять историй о походах к гадалкам

После услышанного гадалка своим черными глазами буквально просверлила меня насквозь. Я так и не стала ни с кем из этих ребят встречаться. Мама тогда сказала: «Не можешь выбрать из двоих – найдешь третьего». Так и получилось.

Елена, 40 лет: «Я встречалась с парнем только потому, что он подходил по описанию гадалки»

На первом курсе я пошла к «проверенной» гадалке. Та мне сказала: «Пятнадцатого числа ты встретишь свою судьбу, имя на С и военный».

И вот пятнадцатого июня я пошла гулять с подругами и познакомилась с двумя ребятами из полиции, один из них – Сергей, он начал за мной ухаживать. Честно говоря, парень был не особо хорош, с ужасным чувством юмора и вообще мне не нравился. Но я себе сказала: раз судьба, то, значит, судьба! Долго пыталась разглядеть в нем хорошее. Получается, я встречалась с парнем только потому, что он подходил по описанию гадалки.

Промучилась три месяца, в итоге не выдержала и бросила его, после чего вздохнула с облегчением. А «судьба» еще и гадостей на прощание наговорил.

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