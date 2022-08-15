На прошлых выходных, 12 и 13 августа, в городе Эльва состоялся Эстонский фестиваль хип-хопа, на котором за два дня выступили самые яркие эстонские знаменитости и звезды хип-хопа.
Галерея ⟩ Смотрите, как отдыхают в Южной Эстонии: самый яркий фестиваль лета прошел в Эльва
Смотрите, как отдыхают в Южной Эстонии: самый яркий фестиваль лета прошел в Эльва
Во второй день фестиваля на улице стояла 28-градусная жара, но что еще нужно публике для удачного фестиваля? Конечно же, музыка, освежающие напитки и прекрасная компания.
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