Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 15, 16 августа
Неблагоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Любовь. Это прекрасный момент для знакомств и начала отношений, а также для возобновления прежних, если вы учли прежние ошибки. Сейчас ваша инициатива может проложить вам дорогу к сердцу избранника или избранницы. Все зависит от ваших личных качеств, и результат вашей активности в области взаимоотношений будет вами абсолютно заслужен. В семейной жизни также все пойдет на лад, если вы сами того захотите и первым сделаете шаг к примирению и заглаживанию ранее допущенных ошибок.
Работа. Бизнес-проекты этого периода получат дополнительный импульс, обстоятельства начнут работать на вас.
Здоровье. Берегите горло, старайтесь не перенапрягать связки, особенно, если у вас есть склонность к ларингитам.
Ваш маленький Лев. Постарайтесь усмирить самомнение вашего ребенка, не перехваливайте его — может зазнаться.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Неблагоприятные дни: 20, 21 августа
Любовь. Иногда приходит время рассчитываться по долгам и платить за ошибки прошлого. Если это время для вас еще не пришло, знайте — оно уже не за горами. Вполне возможно, вам предъявят обвинения по какой-то давней любовной истории, либо вообще — по вымышленному или надуманному поводу. Так или иначе, накопленный вами груз ошибок, имеющиеся психологические проблемы и т.н. «скелеты в шкафу» в данный момент предопределят линию вашего поведения. Поводов для приятных эмоций в ближайшее время будет немного.
Работа. В настоящее время вам стоит «лечь на дно». Теперешний период не сулит вам удачи в бизнесе.
Здоровье. Возможно, пришло время пройти всестороннее медицинское обследование. Позаботьтесь о себе, кроме вас этого не сделает никто.
Ваша маленькая Дева. Возможны проблемы со сном из-за отсутствия распорядка и слишком большой роли в жизни ребенка телевизора и компьютера.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 20, 21 августа
Неблагоприятные дни: 15, 16 августа
Любовь. Настало время позитивных перемен в вашей жизни, и в первую очередь это касается отношений с противоположным полом. Это прекрасное время для обновления чувств и возобновления отношений. Сейчас вам просто необходим глоток свободы. Ваши чувства нуждаются в обновлении и раскрепощении. Супружеские отношения можно и нужно разнообразить в данный период, чтобы они не превратились в рутинное сосуществование. Не бойтесь экспериментов (конечно, в пределах разумного).
Работа. Прекрасный момент для построения планов на будущее, обмена мнений с компаньонами, поиска нетривиальных решений.
Здоровье. Избегайте больших нагрузок — велика вероятность травм, уязвимы голени.
Ваши маленькие Весы. Прививайте ребенку способность высказывать самостоятельные независимые суждения, не сдерживайте развития его личности.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 21 августа
Неблагоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Любовь. Лето заканчивается, и вам поневоле придется вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей. В ближайшую неделю вы будете вовлечены в круговорот проблем, не имеющих прямого отношения к личной жизни, но они, тем не менее, окажут на нее влияние, и отнюдь не положительное. В семье вас ждут разногласия и противоречия, разрешить которые удастся не сразу. Отношения, скорее всего, осложнятся по причине неуступчивости обоих и выяснения отношений на тему «кто в доме хозяин».
Работа. Ваши достижения в бизнесе и профессиональной деятельности на этой неделе будут отмечены, и возможно, вознаграждены.
Здоровье. Эта неделя чревата инфекционными заболеваниями. Ни в коем случае не ешьте в местах общественного питания.
Ваш маленький Скорпион. Проблемы в отношениях между родителями ребенок будет воспринимать крайне болезненно. Не травмируйте детскую психику.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 15, 16 августа
Неблагоприятные дни: 20, 21 августа
Любовь. Вам должно повезти в любви на этой неделе. Найдите время для отдыха в компании близкого человека, а лучше всего — для далекой поездки по бескрайним просторам Родины. Для вас настоящий период благоприятен во всех отношениях. Вам удастся наладить отношения с противоположным полом, добиться расположения того, за кем уже давно ухаживаете. Это прекрасный момент для знакомств, завязывания отношений, а также для свадеб, увеселительных мероприятий и романтических путешествий.
Работа. На этой неделе вас отметит начальство, ваш авторитет укрепится. Если вы планировали зарубежную командировку — не откладывайте.
Здоровье. На этой неделе будут уязвимы органы кроветворной системы. Это не лучшее время для донорских процедур.
Ваш маленький Стрелец. Настал момент объяснить малышу, что такое хорошо, и что такое плохо, привить понимание о морали.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Неблагоприятные дни: 15, 16 августа
Любовь. Вам будет очень непросто наладить взаимопонимание с партнером по браку в настоящий момент, если до этого имела место ссора или охлаждение отношений. Лучшее средство для разрешения противоречий — сексуальная близость, только если именно секс не был причиной предыдущей размолвки. Все будет балансировать на грани и зависеть от многих нюансов. В конечном итоге непредсказуемость и способность к нестандартным решениям должны помочь вам найти выход и в непростой ситуации личного характера.
Работа. Не рассчитывайте на большие прибыли в это время. Скорее, вы окажетесь в долгах, и будете искать финансовой поддержки у друзей
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность травм, поэтому стоит воздержаться от излишних нагрузок.
Ваш маленький Козерог. Если ребенок еще мал, вы столкнетесь с проявлением немотивированной капризности и даже агрессии.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 20, 21 августа
Неблагоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Любовь. Более чем вероятно возникновение непонимания и недомолвок во взаимоотношениях с любимыми и близкими людьми. Но вы не должны бескомпромиссно гнуть свою линию, тем более что это не ваш «конек». Постарайтесь найти точки соприкосновения и сохранить гармонию в отношениях, даже если это будет непросто. В данный период следует быть очень умеренным в употреблении алкоголя не смотря на проблемы в личной жизни. Бегство от проблем чревато лишь усугублением проблем.
Работа. Возможно, вам стоит отказаться от части, чтобы не потерять все. Не рассчитывайте сейчас на увеличение доходов.
Здоровье. Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то на этой неделе почки могут вам напомнить о себе.
Ваш маленький Водолей. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно если он переживает переходный возраст.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Неблагоприятные дни: 20, 21 августа
Любовь. Представителям самого эмоционального зодиакального знака без любви и понимания свойственно впадать в депрессию. А любви в данный момент вам определенно будет не хватать. Несмотря на жизненные неурядицы, старайтесь не обострять отношения с окружающими и не выплескивать на них собственную неудовлетворенность жизнью. Семейные пары в этот период могут пройти через катарсис, а некоторых из Вас ожидают серьезные испытания. Если вы дорожите отношениями — боритесь за них. Ситуацию усугубят навалившиеся проблемы на работе и ухудшение состояния здоровья.
Работа. В профессиональной деятельности вам придется вернуться готовиться к проверкам, наводить порядок в документации.
Здоровье. Возможно общее ухудшение самочувствия и даже обострение хронических процессов в организме.
Ваши маленькие Рыбы. Вашего малыша нужно беречь от сквозняков, его здоровье сейчас уязвимо.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 20, 21 августа
Неблагоприятные дни: 15, 16 августа
Любовь. На этой неделе вас будут воспринимать вас так, как вы себе подадите сами. Возможно, вам захочется пойти на радикальные шаги. Они окажутся успешными, и вы получите именно тот эффект, на который рассчитывали. Вам удастся произвести впечатление на своего избранника или избранницу. Если вы способны к творчеству — пускайте в ход все свои таланты — это очень поможет вам в общении с противоположным полом. Будьте непосредственны и непредсказуемы. Фортуна на вашей стороне.
Работа. Вам стоит проводить рекламные кампании и прочие акции, направленные на привлечение внимания к вашему бизнесу.
Здоровье. Будьте здоровы и наслаждайтесь хорошим самочувствием. Сейчас вы не должны заболеть.
Ваш маленький Овен. Постарайтесь найти время для занятий с ребенком рисованием, лепкой, танцами или музыкой.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 21 августа
Неблагоприятные дни: 17, 18, 19 августа
Любовь. Это не лучшее время для знакомств, но неплохое для того, чтобы упрочить отношения решая жилищные вопросы и благоустраивая ваше общее пространство. Конечно, возможны разногласия по бытовым и домашним вопросам, не стройте иллюзий, что все можно решить быстро — вам придется приложить немало усилий для урегулирования отношений. Постарайтесь не высказывать критических замечаний в адрес родителей вашего партнера по браку — вы можете вызвать бурное проявление негативных эмоций.
Работа. Не пытайтесь из этого времени выжать максимум продуктивности, лучше посвятите его решению своих жилищных вопросов.
Здоровье. Все проблемы на этой неделе будут напрямую связаны с вашим пищевым рационом.
Ваш маленький Телец. На этой неделе вашему малышу очень нужны будут материнская забота и ласка. Не стесняйтесь проявлять искренние чувства.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 15, 16 августа
Неблагоприятные дни: 20, 21 августа
Любовь. В данный момент вас, определенно, потянет путешествовать. Пусть даже не далекая, но все-таки содержательная и информативная поездка поможет вам «встряхнуться», пробудиться от спячки. Возможно, в поездке вы познакомитесь с интересным человеком, но даже если этого и не произойдет, полученный вами позитивный эмоциональный заряд существенно поможет вам наладить пошатнувшиеся отношения. Самое главное — двигаться.
Работа. Очень неплохой период для всевозможных посреднических схем. Широкий круг знакомств поможет развитию вашего бизнеса.
Здоровье. Верхние дыхательные пути, а также руки будут очень уязвимыми на предстоящей неделе.
Ваши маленькие Близнецы. Используйте эту неделю для совместного чтения с ребенком, обучению его азбуке и счету.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 19, 20 августа
Неблагоприятные дни: 15, 16 августа
Любовь. Раки по-прежнему продолжают находиться в расцвете своих жизненных сил. Заряда летнего солнца хватит вам еще на несколько месяцев. Но поскольку вы сами являетесь источником энергии для окружающих, вы должны отчетливо понимать, что вы и на кого тратите. По отношению к ближним проявляйте щедрость и великодушие, но нынешний период чреват также и бессмысленными тратами денег (на какие-то не слишком нужные вам вещи). Фортуна будет к вам благосклонна, если вы будете ее достойны и не станете проявлять эгоцентризма.
Работа. Вас ждет укрепление материального положения и заключение выгодных соглашений. Финансовая деятельность сулит прибыль.
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить зубы или десны, также вероятно появление боли в горле.
Ваш маленький Рак. Направьте энергию вашего малыша в полезное русло — пусть поможет старшим родственникам на земельном участке или огороде.