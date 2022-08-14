Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа

Работа. Не рассчитывайте на большие прибыли в это время. Скорее, вы окажетесь в долгах, и будете искать финансовой поддержки у друзей

Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность травм, поэтому стоит воздержаться от излишних нагрузок.

Ваш маленький Козерог. Если ребенок еще мал, вы столкнетесь с проявлением немотивированной капризности и даже агрессии.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 20, 21 августа

Неблагоприятные дни: 17, 18, 19 августа

Любовь. Более чем вероятно возникновение непонимания и недомолвок во взаимоотношениях с любимыми и близкими людьми. Но вы не должны бескомпромиссно гнуть свою линию, тем более что это не ваш «конек». Постарайтесь найти точки соприкосновения и сохранить гармонию в отношениях, даже если это будет непросто. В данный период следует быть очень умеренным в употреблении алкоголя не смотря на проблемы в личной жизни. Бегство от проблем чревато лишь усугублением проблем.

Работа. Возможно, вам стоит отказаться от части, чтобы не потерять все. Не рассчитывайте сейчас на увеличение доходов.

Здоровье. Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то на этой неделе почки могут вам напомнить о себе.

Ваш маленький Водолей. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно если он переживает переходный возраст.

РЫБЫ 19.02 — 20.03

Благоприятные дни: 17, 18, 19 августа

Неблагоприятные дни: 20, 21 августа