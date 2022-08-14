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ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Просто мусорный мешок: в Сети обсуждают новый наряд Джулии Фокс

Limon.ee
Просто мусорный мешок: в Сети обсуждают новый наряд Джулии Фокс
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Джулия Фокс
Джулия Фокс Фото: Laurent VU/SIPA

Образы звезды «Неограненных алмазов» Джулии Фокс продолжают оставаться самыми обсуждаемыми — ее новый выход в свет попал на первые полосы всех зарубежных таблоидов. Папарацци засняли актрису в Лос-Анджелесе в сверкающем комплекте, пишет mainstyles.ru. 

Выглядел он довольно необычно: издалека юбка и топ, скреплённые металлическими кольцами, выглядели так, как будто они изготовлены из блестящей кожи. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это полупрозрачная ткань, которая едва прикрывает пышную грудь и бёдра Джулии.

«В жизни есть нечто большее, чем погоня за невозможными стандартами красоты, которые неуверенные в себе женщины проецируют на меня, думая, что моя конечная цель — выглядеть сексуально, чтобы доставить удовольствие мужчинам», — комментировала свой выбор образов Фокс в интервью. Людей, которые ассоциируют выбор одежды исключительно с желанием понравиться противоположному полу, Джулия называет «умственно ленивыми» — достаточно для того, чтобы задуматься, что человеку может просто нравится такой стиль в одежде.

Свежий наряд знаменитости создан молодым польским брендом Patrycja Pagas. Его основательница говорит, что шьёт наряды, которые призваны помочь переосмыслить подход к женской сексуальности. «Каждую вещь, которая выходит из-под моих рук, я использую как способ переосмыслить красоту женского тела», — говорит Патриция. Она старается использовать только экологичные ткани, чтобы «подружить» моду с окружающей средой.

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