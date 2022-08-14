Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака

Лев

В этот день Львы могу поддаться тревоге и волнению, однако вовремя возьмут себя в руки и наметают план действий, который поможет вырулить из самой непростой ситуации. Сохраняя спокойствие, вы сможете достичь высоких результатов и обернуть сложившиеся обстоятельства себе на пользу. Не отказывайтесь от предложений отправиться в поездку, смена обстановки принесет вам новые интересные знакомства, которые могут изменить жизнь.

Дева

С самого утра неблагоприятные обстоятельства будут определять течение дня Дев. Воскресенье станет временем, когда необходимо правильно рассчитать свои силы и возможности, чтобы противостоять неприятностям и не сбиться с намеченного пути. Отложите на другой день дела, которые требуют внимательности и аккуратности. О себе могут напомнить люди, с которыми вы бы предпочитали не встречаться.

Весы

Этот день принесет Весам хорошие известия. Перед вами открываются новые возможности и перспективы, важно не упустить нужный момент, который поможет изменить жизнь к лучшему. Чем больше усилий вы прикладываете, тем более щедрой будет награда за труды. Новое знакомство в этот день может стать судьбоносным.

Скорпион