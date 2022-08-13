Людмила Хитяева, сыгравшая роль Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне», экстренно госпитализирована в нейрохирургию с травмой головы

Сейчас артистка находится под наблюдением врачей. 92-летнюю знаменитость осматривают нейрохирурги московской клиники. Врачи волнуются, что в таком возрасте любая травма может привести к серьезным последствиям. Бывший муж Людмилы Ивановны дал комментарий. По его словам, здоровью актрисы ничего не угрожает. «Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо», — говорит он.

Для своих преклонных лет артистка выглядит великолепно и ранее никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Она придерживается здорового образа жизни, делает зарядку по утрам и позволяет себе выпить чашку кофе. Хитяева считает, что главным секретом ее долголетия является огромная любовь к жизни.

Актриса оставила после себя огромное культурное наследие. Еще в советское время она сыграла Дарью Мелехову в «Тихом Доне», Солоху в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и других популярных фильмах. За свое творчество была награждена орденом почета и получила звания заслуженной и народной артистки РСФСР.

Однако не только карьера Людмилы Ивановны бурно развивалась. Эффектная женщина сводила с ума мужчин и трижды выходила замуж. Со спортсменом Валерием Леонтьевым актриса прожила в браке 20 лет. Она вспоминает: «Жена я была хорошая — не было ни одной мужней рубашки, которую я бы не накрахмалила или не погладила. Муж всегда был ухожен, всегда в порядке. Но я и работала на износ, сгорала на съемках».