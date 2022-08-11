Гороскоп на 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – враги

Овен

В этот день Овны смогут достичь успехов в профессиональной деятельности и укрепить свое финансовое положение. Рассмотрите предложения о сотрудничестве и не оставляйте без внимания ни одной мелочи. В них могут скрываться важные подсказки. Все ваши поступки сегодня могут определить будущее.

Телец

В четверг Тельцам нужно сбавить обороты и уделить больше внимания любимым людям. Такой отдых ничуть не помешает, наоборот, поможет укрепить отношения и восстановить жизненную энергию для новых свершений. Побалуйте свою вторую половинку приятными сюрпризами, ваше свидание обещает быть незабываемым.

Близнецы

Энергия Близнецов в этот день минимальна. Вам нужно успокоить нервы и поберечь себя от стресса. Тревога и волнение могут спровоцировать развитие хронических заболеваний, поберегите свое здоровье. Избегайте конфликтов, в общении с близкими сглаживайте острые углы.

Рак

Раки в этот день почувствуют прилив сил и вдохновения. Это позволит даже рутинную работу разнообразить смелыми идеями. Возможно хобби, в которое вы вкладываете всю душу, начнет приносить стабильный доход. Физическая активность в этот день пойдет на пользу и поможет укрепить организм.

Лев