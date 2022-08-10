11 продуктов, которые нужно есть хотя бы раз в неделю, чтобы сохранить здоровье

Строгие правила полезного рациона постепенно уходят в прошлое, диетологи считают, что полноценное питание должно быть разнообразным. Чтобы избежать расстройства пищевого поведения и сохранять здоровый вес, нужно перестать делить продукты на «хорошие» и «плохие».

Но для здоровья и красоты некоторые стоит есть хотя бы раз в неделю.

Спаржа

Чашка зеленой спаржи восполняет половину суточной дозы фолиевой кислоты и витаминов группы В, а их дефицит — одна из причин депрессии, по исследованиям норвежских ученых. Добавьте овощ в рацион, чтобы избежать осенней хандры.

Финики

В финиках калия больше, чем в крупном банане, этот минерал поможет работе сердца и сосудов, укрепит нервную систему, зарядит бодростью. Раз в неделю используйте финики в качестве перекуса.

Брюссельская капуста

Многим она с детства кажется не аппетитной, но, если приготовить этот овощ правильно, можно изменить сформировавшиеся взгляды. Запеките капусту с помидорами черри, зеленью и любимыми специями — это отличный гарнир к любому мясу.

В крестоцветных содержатся фитоэстрогены, которые важны для профилактики рака молочной железы.

Фасоль

В бобовых содержится рекордное количество фитоэстрогенов, которые на рекордные 40% уменьшают риск рака груди и кишечника. Кроме того, фасоль, тушеная или запеченная, — отличный источника белка и клетчатки.

Горький шоколад