Падчерица телеведущего Ивана Урганта – 21-летняя Эрика Кикнадзе – уже много лет живет в Америке. Девушка довольно часто делится со своими поклонниками провокационными снимками.
Девочка на час или модель? Падчерица Ивана Урганта опубликовала провокационные снимки
Девочка на час или модель? Падчерица Ивана Урганта опубликовала провокационные снимки
Эрика опубликовала кадры с необычной фотосессии. Американская дочь Урганта показала снимки, на которых она пребывает в крайне эксцентричном образе: короткая коженно-плюшевая куртка, чулки, шпильки, красный парик.
На одном снимке Кикнадзе позирует на кровати, а на другом – возле красного джакузи в виде сердца.
«Так что ты сделаешь для меня? На коленях для тебя», – подписала кадры девушка.
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