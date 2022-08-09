Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Лайме Вайкуле могут запретить въезд в Россию

Limon.ee
Лайме Вайкуле могут запретить въезд в Россию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Edijs Andersons

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов отправил обращение директору ФСБ, в котором попросил рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее антивоенной позицией, сообщает «Дождь» со ссылкой на РИА «Новости». 

В начале августа на концерте в Паланге Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом в руках, пишет rus.tvnet.

В конце февраля Лайма Вайкуле в своем Instagram рассказала, как звонила музыканту в Киеве, который сидел в бомбоубежище, и высказалась против войны, а в апреле поддержала артиста Максима Галкина, которого главный редактор RT Маргарита Симоньян публично назвала геем.

Дмитрий Кузнецов входит в группу по расследованию антироссийской деятельности, созданную в Госдуме РФ, которая ведет списки «агентов иностранного влияния». После первого заседания члены группы включили в этот список телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, режиссера Александра Молочникова и группу «Би-2».

Как сообщалось, в список звезд, которым запрещен въезд в Россию, уже попали такие артисты, как Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн, Надежда Дорофеева, Дмитрий Монатик и другие.

Ключевые слова
Наверх