ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто прибывает на концерт Максима Галкина в Таллинне

8 августа Максим Галкин дал свой первый концерт в Тарту в театре Vanemuine. Сегодня юморист выступает со своей программой в Таллинне в концертном зале Alexela, а в среду, 10 августа, – в Концертном зале Йыхви.

Ранее артист опубликовал у себя в Instagram-сториз солнечное видео, снятое на Ратушной площади Таллинна. Видео он подписал очень душевно: «Замечательный Таллинн». В общей сложности доступно два видеоролика по 15 секунд.