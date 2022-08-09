9 августа юморист, певец и пародист Максим Галкин дает свой концерт в Таллинне в концертном зале Alexela. Смотрите, кто пришел на концерт талантливого шоумена!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто прибывает на концерт Максима Галкина в Таллинне
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Смотрите, кто прибывает на концерт Максима Галкина в Таллинне
8 августа Максим Галкин дал свой первый концерт в Тарту в театре Vanemuine. Сегодня юморист выступает со своей программой в Таллинне в концертном зале Alexela, а в среду, 10 августа, – в Концертном зале Йыхви.
Ранее артист опубликовал у себя в Instagram-сториз солнечное видео, снятое на Ратушной площади Таллинна. Видео он подписал очень душевно: «Замечательный Таллинн». В общей сложности доступно два видеоролика по 15 секунд.
Подробнее о туре юмориста Максима Галкина по Эстонии читайте в БЛОГЕ LIMON.EE.
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