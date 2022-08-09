9 августа юморист, певец и пародист Максим Галкин дает свой концерт в Таллинне в концертном зале Alexela. Смотрите, кто пришел на концерт талантливого шоумена!
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Тысячи изумленных гостей: смотрите, кто пришел на концерт Максима Галкина в Таллинне
Стоит отметить, что на выступление артиста прибывает публика разных возрастов: и подростки, и пенсионеры. Некоторые подъезжают на роскошных авто прямо к входу. Не мало гостей, которые идут в концертный зал с цветами, чтобы во время выступления подарить их своему кумиру. Некоторые СМИ пытаются опросить пришедших гостей, но что они могут ответить до концерта, если еще не видели даже выступления?
8 августа Максим Галкин дал свой первый концерт в Тарту в театре Vanemuine. Сегодня юморист выступает со своей программой в Таллинне в концертном зале Alexela, а в среду, 10 августа, – в Концертном зале Йыхви.
Ранее артист опубликовал у себя в Instagram-сториз солнечное видео, снятое на Ратушной площади Таллинна. Видео он подписал очень душевно: «Замечательный Таллинн». В общей сложности доступно два видеоролика по 15 секунд.
Подробнее о туре юмориста Максима Галкина по Эстонии читайте в БЛОГЕ LIMON.EE.