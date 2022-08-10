«Сейчас уже неясно, есть ли у меня квартира в Украине»: одессит Борис Бурда дал интервью перед выступлением в Прибалтике

– Никогда не знаю. Это, как свидание: что произойдет, то произойдет. Будет много игр, в которые все будут играть сами.

На мероприятиях, посвящённых интеллектуальным играм, нет зрителей. Те, кто приходят просто посмотреть, очень быстро сами начинают играть. Я переориентировал такие мероприятия на то, чтобы дать каждому поиграть. И получить от этого удовольствие.

Я уже не говорю о рассказах о каких-то интересных сторонах моей жизни, о той же кулинарной программе, которая выходила во многих странах.

Совет: учите правило сообщающихся сосудов.

Если вы общаетесь с теми, кто уровнем выше, – уровень начнет расти, а чтобы не падал уровень собеседника, тот также должен общаться с теми, кто уровнем выше. Где-то наверху есть люди, как солнечные батареи, которые заряжаются прямо от солнца и раздают тепло и энергию окружающим.

Что будет с твоим ребенком, зависит оттого, с людьми какого уровня он общается. Это касается и взрослых. Пусть он будет там, где он самый маленький, глупый и плохой, пусть у него будут задачи, которые ему решать трудно, и он для этого напрягается, причем так, чтобы он сам захотел это делать.

Общаться нужно с теми, у кого можно чему-то научиться, знания не стыдно даже выпрашивать – они пригодятся на всю жизнь.

Если быть первым в деревне, а не вторым в городе, то так ты первым в дереве и останешься.