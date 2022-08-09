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Умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, исполнившая главную роль в фильме «Бриолин»

rus.tvnet.lv
Умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, исполнившая главную роль в фильме «Бриолин»
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Фото: SIPA/Scanpix

В США умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, пишет RUS TVNET со ссылкой на «Медуза».

Ей  было 73 года. Она умерла в своем поместье в Калифорнии в окружении семьи и друзей, сообщил ее муж Джон Истерлинг.

Он не назвал причин смерти супруги, но упомянул, что она 30 лет боролась с раком.

Оливия Ньютон-Джон известна как исполнительница главной роли в культовом фильме «Бриолин», который вышел в 1978 году. В общей сложности она сыграла около полутора десятков ролей в фильмах.

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов, пять из которых возглавляли чарт США. Всего было продано свыше 100 миллионов ее записей, что сделало ее одной из наиболее продаваемых исполнителей. Четырехкратная лауреат премии «Грэмми». В 1981 году она получила собственную звезду на голливудской Аллее славы. В 2006 году Оливия Ньютон-Джон была удостоена высшей государственной награды – ордена Австралии.

Звезда Оливии Ньютон-Джон на голливудской Аллее славы
Звезда Оливии Ньютон-Джон на голливудской Аллее славы Фото: Reuters/ScanPix
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