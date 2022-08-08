БЛОГ LIMON.EE ⟩ Максим Галкин выступает в Таллинне

Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. Потом выступление переносили еще два раза и вчера состоялось долгожданное выступление артиста в Тарту. Сегодня оно пройдет в Таллинне, а завтра – в Йыхви.

После того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что они осуждают агрессивное поведение российских властей и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где встретились с друзьями, а выступления юмориста с аншлагом прошли в Латвии. Теперь наша очередь наслаждаться ярким шоу Максима Галкина.