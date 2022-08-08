БЛОГ LIMON.EE ⟩ Как всё прошло? Максиму Галкину на концерте в Таллинне аплодировали стоя! (ФОТО, ВИДЕО)

9 августа юморист, певец и пародист Максим Галкин при полном аншлаге выступил в концертом зале Alexela. В этот вечер просто не было свободных мест. На выступление комика съезжались не только русские и эстонцы, но и люди со всего мира. Нам удалось встретить гражданина Республики Беларусь, жительницу США, уверены, это далеко не вся география.