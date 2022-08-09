Гороскоп на 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасность

Дева

Девам сегодня улыбнется денежная удача. Не исключены поступления, повышения зарплаты или премии. Возможны изменения в профессиональной сфере и новая должность. Новые начинания будут успешными, если вы продумаете нестандартные способы реализации проектов. Проявите фантазию и смекалку и тогда сможете достичь успеха.

Весы

Весы в этот день могут всеми силами убегать от проблем. Но от этого меньше их не станет. Не стоит закрывать глаза на существующую реальность, чем раньше вы предпримете усилия, тем быстрее получиться найти решение. Обращаясь за помощью к близким людям, будьте готовы выложить им все подробности.

Скорпион

Судьба приготовила Скорпионам несколько испытаний. Однако ваши решительность и сила духа помогут преодолеть все затруднения и переиграть ситуацию в свою пользу. Вы сможете обставить своих соперников, получить новую должность и укрепить финансовое положение. Ваше терпение будет вознаграждено сторицей. Во второй половине дня вас порадуют хорошие новости.

Стрелец

В этот день в жизни Стрельцов могут произойти приятные события, но они будут связывать вас с прошлыми ситуациями. Будьте осторожны с ценными вещами, документами и деньгами, возрастает вероятность потерь. Не стоит делиться своими планами даже с самыми близкими людьми.

Козерог

Козероги смогут достичь душевной гармонии, если в этот день проявят активность. Если будете плыть по течению, можете попасть в тупик. Инициатива же позволит достичь желаемого. В общении с людьми проявляйте тактичность, но не позволяйте им собой манипулировать.

Водолей

В этот день могут произойти события, которые кардинально поменяют жизнь Водолеев. Вы можете обратить внимание на человека из своего окружения и присмотревшись к нему повнимательнее поймете, что не замечали его достоинств. Вторник подходит для похода в салон красоты, вы останетесь довольны новой прической.

Рыбы