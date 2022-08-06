Гороскоп на 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньги

Дева

Финансовое положение порадует Дев и позволит отправиться за покупками. Время побаловать не только себя, но и близких людей приятными сюрпризами. Не стоит зацикливаться на работе, умственные и физические нагрузки могут обернуться большой усталостью и привести к выгоранию. Проведите время на свежем воздухе и получайте удовольствие от вещей, которых раньше не замечали.

Весы

Этот день Весам лучше всего провести в одиночестве. Общение с окружающими может спровоцировать конфликтные ситуации и вызвать нервное напряжение. Будьте осторожны с деньгами, покупки на эмоциях могут подкосить ваш бюджет, режим экономии поможет спасти ситуацию. Во второй половине дня будьте внимательны к своему здоровью, возможно ухудшение самочувствия.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует быть внимательными к своим словам. Они могут стать мощным оружием и вызвать не только обиды, но и серьезные разногласия. Лучшей тактикой станет поиск компромиссов и деликатность. Не стоит бурно выражать свои эмоции. В личной жизни поиски второй половинки не увенчаются успехом, максимум, на что модно рассчитывать легкий флирт.

Стрелец

Суббота порадует Стрельцов улучшением материальной ситуации. Не исключены денежные поступления и премии. Однако не стоит гнаться за наживой, этот день прекрасно подходит для того, чтобы замедлиться и подумать над своими достижениями. Вторую половину дня проведите с близкими людьми, уделите внимание своей второй половинке.

Козерог

В профессиональной деятельности Козерогам стоит с настороженностью относиться к любым предложениям, они могут таить в себе подводные камни и даже обман. Любые незапланированные покупки стоит отложить на другой день, рискуете потратить больше запланированного.

Водолей

В субботу Водолеям стоит проводить больше времени в кругу единомышленников и людей, которые готовы поддержать вас в трудную минуту. Не стоит тратить время на людей, которые вызывают негативные чувства и эмоции. Будьте внимательны к своему здоровью, даже легкое недомогание может обернуться серьезной простудой.

Рыбы