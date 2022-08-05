Легендарная французская певица Натали Дессей устремила свой взор в сторону Эстонии

Этот концерт – признание Дессей в любви родной Франции, подлинному шансону, джазу и, конечно же, своему другу, композитору Мишелю Леграну, известному нам по фильмам «Шербургские зонтики», «Тегеран-43», «Йентл» и многим другим. Певицу и Леграна связывала многолетняя дружба, и сам композитор отмечал, что никто не может передать чувства, вложенные им в песни так, как Натали Дессей.

Дессей подчеркивает, что всегда старалась не исполнять партии, а перевоплощаться в своих героинь: «Забыть о том, что поешь, а не говоришь! Это очень важный для меня момент - находиться внутри истории, ситуации, персонажа и даже не думать о том, что слова облачены в мелодии». Этот подход к творчеству послужил основой и для следующего этапа в биографии певицы. Натали Дессей не скрывает, что перенесла две операции на связках – в 2002-м году и в 2004-м. После этого ей практически пришлось учиться вокалу заново. «В начале карьеры у меня были совершенно неземные, необыкновенные верхние ноты. Но мне кажется, что, именно потеряв эти нечеловеческие ноты, я приобрела глубину и человечность в исполнении». Возвращение было триумфальным – в частности, за роль в «Дочери полка» Доницетти в Королевском оперном доме Ковент-Гарден (2007) Дессей получила национальную театральную премию Великобритании имени Лоуренса Оливье.