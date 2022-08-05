Звезда оперной сцены, искусству которой рукоплескали Париж и Вена, Лондон и Нью-Йорк, предстанет 26 августа перед таллиннской публикой в новом амплуа. Для своего концерта в зале Alexela Дессей подготовила программу, которая редко исполняется за пределами Франции. Совместно с французским джазовым квартетом певица даст концерт «Очаровательный Легран».
Легендарная французская певица Натали Дессей устремила свой взор в сторону Эстонии
Этот концерт – признание Дессей в любви родной Франции, подлинному шансону, джазу и, конечно же, своему другу, композитору Мишелю Леграну, известному нам по фильмам «Шербургские зонтики», «Тегеран-43», «Йентл» и многим другим. Певицу и Леграна связывала многолетняя дружба, и сам композитор отмечал, что никто не может передать чувства, вложенные им в песни так, как Натали Дессей.
Уникальный голос Дессей, чистый, прозрачный и подвижный, как горный ручей, сводил с ума поклонников оперы все те годы, что француженка блистала на сцене в таких ролях как Царица Ночи в «Волшебной флейте» Моцарта или Лючия ди Ламмермур в одноименном шедевре Доницетти.
Дессей подчеркивает, что всегда старалась не исполнять партии, а перевоплощаться в своих героинь: «Забыть о том, что поешь, а не говоришь! Это очень важный для меня момент - находиться внутри истории, ситуации, персонажа и даже не думать о том, что слова облачены в мелодии». Этот подход к творчеству послужил основой и для следующего этапа в биографии певицы. Натали Дессей не скрывает, что перенесла две операции на связках – в 2002-м году и в 2004-м. После этого ей практически пришлось учиться вокалу заново. «В начале карьеры у меня были совершенно неземные, необыкновенные верхние ноты. Но мне кажется, что, именно потеряв эти нечеловеческие ноты, я приобрела глубину и человечность в исполнении». Возвращение было триумфальным – в частности, за роль в «Дочери полка» Доницетти в Королевском оперном доме Ковент-Гарден (2007) Дессей получила национальную театральную премию Великобритании имени Лоуренса Оливье.
И все же со временем Дессей стала все чаще обращаться к изысканным камерным сочинениям, к лучшим образцам французской эстрады, джазу. «Это новое творческое движение – оно для меня очень интересно. И оно мне удается. Можно сказать, что началась новая жизнь. Особенно с той поры, как мы стали сотрудничать с Мишелем Леграном», отмечает певица.
Мишель Легран (1932–2019) сочинил около 800 мелодий к 250 кинокартинам, издал сотню альбомов. Композитор сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли. В копилке маэстро три «Оскара» и пять «Грэмми». Легран восемь раз был номинирован на «Золотой глобус» и трижды на «Сезар». В конце 1950-х композитор выступал как джазовый исполнитель. В 1958 году Мишель Легран записал первый сборник джазовых композиций и начал писать музыку к художественным фильмам, что принесло ему мировую славу.
Осенью 2013 года Легран записал совместный альбом «Entre elle et lui» (Warner Classics) с Натали Дессе. Альбом получил во Франции статус «золотого», а в 2017 вышел новый – «Natalie Dessay, Michel Legrand – Between Yesterday And Tomorrow» (Sony Classical, 2017).
Билеты на концерт «Очаровательный Легран» можно приобрести в кассах Piletilevi, а также на сайте piletilevi.ee.