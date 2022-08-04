Житель Нымме: курьер Bolt н*срал мне в душу, поздравив 2 августа с праздником

«Стою в саду у калитки в ожидании курьера Bolt. К забору подкатывает малюсенький красный автомобиль Nissan Micra, откуда выходит такой же большой как сама машина (я не преувеличиваю) лысый мужчина. Открывает багажник, чтобы отдать мои блюда, ухмыляется и восклицает: "С праздником!" Перебираю в голове все возможные варианты в надежде понять, что это за "праздник" такой, предчувствуя нехорошее, но как вежливый человек желаю ему в ответ счастливого праздника», - рассказывает проживающий в Нымме читатель эстонского портала Elu24, для полноты картины уточняя, что беседа с курьером Bolt Food проходила на русском языке.

«Этот тип», именно так называет курьера автор письма, еще раз ухмыльнулся и спросил у клиента, знает ли он, какой сегодня праздник. Не дождавшись ответа, он активно принялся объяснять, что сегодня в России отмечается день воздушно-десантных войск. «Для пояснения тем читателям, кто не знает, скажу: это такой праздник, когда русские мужчины в полосатых тельняшках напиваются до беспамятства, справляют малую нужду на каждом углу, дерутся со всеми подряд и залезают в фонтаны, чтобы искупаться. Те, кто не делают этого сейчас, убивают, пытают, насилуют и грабят в Украине», – рассказывает читатель Elu24.