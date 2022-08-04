«В любом случае пациент должен знать, что оказание помощи на других языках – это любезность со стороны врача», – делится своим мнением семейный врач Кармен Йоллер в социальных сетях, добавляя, что те, кто в ней нуждается в помощи, должны прийти на прием с переводчиком. По мнению больниц, это всегда можно сделать: «Мы считаем, что в центре внимания медицины всегда должен быть пациент, а все остальное можно оставить в стороне».
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«Если надо, берите на прием к врачу переводчика»: оказание медпомощи на иностранных языках – жест доброй воли!
«Если надо, берите на прием к врачу переводчика»: оказание медпомощи на иностранных языках – жест доброй воли!
Несколько недель назад в газете Eesti Päevaleht писали о том, как русскоязычный пациент, который был на приеме у врача-специалиста в больнице Magdaleena, был вынужден уйти без оказанной помощи, потому что он не смог сказать о своей медицинской проблеме по-эстонски, из-за чего врач якобы разозлился.
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