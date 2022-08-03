Употребление жареной еды приближает смерть: как готовить любимые блюда без опаски за свою жизнь

Корка образуется при температуре около 140-160 градусов Цельсия. Однако на плите сковорода может накалиться и до 300 градусов, поэтому любой жир можно перегреть. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится. «Сердечники», не ешьте жареного

В Гарвардском университете подчеркивают, что жареные продукты несут риск для сердца отчасти потому, что они провоцируют воспаление. Но сколько порций хрустящего картофеля фри нужно, чтобы повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Ученые объединили результаты 17 исследований жареной пищи и таких проблем, как сердечные приступы, закупорка коронарных артерий, сердечная недостаточность и инсульт. В исследованиях приняли участие более полумиллиона человек.

Исследователи также изучили данные еще шести исследований, оценивающих связь между употреблением жареной пищи и преждевременной смертью. В этих исследованиях приняли участие более 750 000 человек. Люди, которые ели больше всего жареной пищи каждую неделю, на 28% чаще имели проблемы с сердцем по сравнению с людьми, которые ели меньше всего.

Каждая дополнительная порция жареной пищи весом 114 граммов в неделю увеличивает общий риск на 3%. Но анализ не показал, что люди, которые ели много жареной пищи, с большей вероятностью умирали преждевременно.