Надо ли знать, когда и как наступит твой час? Знаменитости, которые предсказали дату своей смерти

Марк Твен

Великий писатель обладал острым умом, да только не всегда использовал его по назначению. Размышления вдруг привели его к предсказанию кончины. За год до смерти Марк Твен заговорил о том, что пришел в этот мир с кометой Галлея, с ней же и уйдет. Родился писатель осенью 1835 года, когда комета пролетала по своим делам неподалеку. А скончался 21 апреля 1910 года, буквально день спустя, как комета Галлея вновь появилась. Кстати, в 1910 году случилось уникальное: Земля прошла сквозь хвост этой кометы. Многие считали его ядовитым, поэтому разговоров про конец света хватало и без Марка Твена.

Андрей Миронов

Легенду с пророчествами и гаданиями для Андрея Миронова источники описывают по-разному. Известно, что еще в молодости цыганка нагадала ему раннюю кончину. Он всегда серьезно относился к этому предсказанию — артисты вообще народ суеверный. И все же себя не берег. Когда 5 августа 1987 года скончался Анатолий Папанов, Миронов тотчас заявил, что будет следующим.

Другие рассказывают о том, что Миронову за семь лет до смерти другая цыганка отмерила шесть, максимум семь лет жизни. В итоге все три предсказания сошлись в одной точке: 16 августа 1987 года народный артист скончался от кровоизлияния в мозг. По сумме свидетельств историю с предсказанной смертью Миронова можно считать достоверной.

Игорь Тальков