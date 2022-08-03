Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 августа

Можно обсуждать долгосрочные планы. Такие разговоры часто вдохновляют тех, кто не был уверен в успехе своих начинаний. Вероятны удивительные события, удачные совпадения, которые помогут по-иному взглянуть на привычные вещи, увидеть то, что прежде оставалось незамеченным.

Овен

Не спешите приниматься за важные дела. Начало дня отлично подходит для того, чтобы решать какие-то мелкие задачи, наводить порядок, вести приятные разговоры с людьми, которые вам симпатичны. Вторая половина дня будет совсем другой. Стоит проявить целеустремленность и настойчивость. Благодаря этим качествам вы можете добиться настоящего прорыва в делах, справиться с тем, что прежде не получалось. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. И близкие люди, и новые знакомые охотно идут вам навстречу.

Телец

Не все складывается удачно, но никакие трудности не заставят вас отказаться от задуманного или бросить начатое раньше. Часто добиться цели проверенными методами не удается и нужно действовать по-новому. Обычно интуиция подсказывает вам, как именно. Окружающим не сразу станут понятны мотивы ваших поступков, но чуть позже все разъяснится. Вторая половина дня – подходящее время для решения практических задач. Многих Тельцов радует возможность сделать что-то полезное для других, и представители знака стараются не упустить ее.

Близнецы