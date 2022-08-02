ВИДЕО ⟩ Как выжить в период растущих цен на фестивалях: нужно строить глазки парням, тогда всё бесплатно

«Если у тебя нормальная женщина, то уйдет, например, 300 евро! – сказал один из отдыхающих, добавив, что у него на спутницу уходит не так много. – Я выбирал девушку по себе, чтобы мы были более менее одинаковые: то есть она не столичная, но и не из села. В Таллинне девушки с запросами».