Фестивальный сезон все еще в самом разгаре, и народ пользуется возможностью насладиться летом. Однако цены растут. Как это отразилось на поклонниках тусовок до утра в этом году?
ВИДЕО ⟩ Как выжить в период растущих цен на фестивалях: нужно строить глазки парням, тогда всё бесплатно
Веселью на многочисленных фестивалях нет предела, но сколько стоит отгулять один фестиваль этим летом?
«Если у тебя нормальная женщина, то уйдет, например, 300 евро! – сказал один из отдыхающих, добавив, что у него на спутницу уходит не так много. – Я выбирал девушку по себе, чтобы мы были более менее одинаковые: то есть она не столичная, но и не из села. В Таллинне девушки с запросами».
Компания девушек пожаловалась на невероятно высокие цены: «Всё очень дорого! Очень! У нас ушло более 200 евро!». Но одна из девушек, Келли, поделилась секретом успеха на фестивалях: «Нужно строить глазки парням, тогда всё будет бесплатно!»
Мартен констатировал, что цены все же подскочили. «Теперь у меня уходит от 100 до 200 евро на один фестиваль!»
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