Специалист рассказала, кого из знаков Зодиака ждет кардинальное изменение в судьбе в наступившем месяце.
Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в августе повернется на 180 градусов
По словам специалиста, судьба этих представителей зодиакального круга может повернуться на 180 градусов. В этот период астролог Тамара Глоба рекомендует сохранять спокойствие.
Так, по мнению специалиста, Овнов ждет неоднозначный август. В этом месяце им придется хорошо поработать, но на службе могут возникнуть проблемы. На вас может навалиться усталость и раздражительность, да и в целом сфера деятельности будет одной из самых нестабильных в этот период. Основной доход от августа ожидается в конце месяца. Тем не менее у вас появятся новые знакомства и интересные люди.
Месяц будет испытывать вас на прочность и проверять силу воли. Однако вы преуспеете в любви. В этот период вы сможете найти свою вторую половинку или выйти на новую ступень отношений. Все ссоры будут разрешены.
В этом месяце не рекомендуется принимать поспешных решений. Нужно все хорошо обдумать и взвесить, чтобы не наломать дров.
Близнецов также ждет активный месяц. Астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака присмотреться к мелочам и прислушаться к советам близких людей. Август 2022 может принести вам большие потери в финансовой или личной жизни. К слову, на личном фронте ожидаются бурные романы, поэтому стоит попридержать себя, чтобы не подмочить репутацию.
Весы проведут напряженный месяц. Вы будете обдумывать множество ситуаций, испытывать обиду и переживать проблемы.
Однако в семейной жизни вас ждет надежный тыл, поэтому подвоха от близких ожидать не сможет. Постарайтесь не срывать свои эмоции на окружающих, и тогда этот период пройдет для вас максимально безболезненно.
Стрельцов могут настигнуть ошибки прошлого. Вы будете проводить большую часть августа 2022 в одиночестве. Постарайтесь потратить это время на вопросы саморазвития и постановки новых целей. Астролог советует замедлиться и закрыть дверь в прошлое, обратив внимание на будущие события. Возможно, вам стоит ненадолго уехать, чтобы проветрить голову. В этот период велика вероятность совершения несвойственных вам поступков.