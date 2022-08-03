Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых жизнь в августе повернется на 180 градусов

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на август 2022. Специалист выделила четыре из них, отметив, что у таких людей ожидаются серьезные перемены в жизни в августе 2022 года, пишет Topnews.

По словам специалиста, судьба этих представителей зодиакального круга может повернуться на 180 градусов. В этот период астролог Тамара Глоба рекомендует сохранять спокойствие.

Так, по мнению специалиста, Овнов ждет неоднозначный август. В этом месяце им придется хорошо поработать, но на службе могут возникнуть проблемы. На вас может навалиться усталость и раздражительность, да и в целом сфера деятельности будет одной из самых нестабильных в этот период. Основной доход от августа ожидается в конце месяца. Тем не менее у вас появятся новые знакомства и интересные люди.

Месяц будет испытывать вас на прочность и проверять силу воли. Однако вы преуспеете в любви. В этот период вы сможете найти свою вторую половинку или выйти на новую ступень отношений. Все ссоры будут разрешены.

В этом месяце не рекомендуется принимать поспешных решений. Нужно все хорошо обдумать и взвесить, чтобы не наломать дров.