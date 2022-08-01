Сестра профессора с большим стажем: она умерла под морфием, а мы ничего не знали о ее тяжелом состоянии

22 июля скончалась профессор философии воспитания и социологии Таллиннского университета Айри Лийметс. О смерти сообщила в социальных сетях сестра Айри, написавшая открытое письмо, адресованное Клинике Тартуского университета (ТУ), с вопросом, почему родственникам Айри не сообщили о ее крайне тяжелом состоянии и почему ей вводили морфий в течение трех дней, не спросив разрешения близких.