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Сестра профессора с большим стажем: она умерла под морфием, а мы ничего не знали о ее тяжелом состоянии

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Трийн Роос
Сестра профессора с большим стажем: она умерла под морфием, а мы ничего не знали о ее тяжелом состоянии
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Airi Liimets
Airi Liimets Фото: Ekraanitõmmis videost.

22 июля скончалась профессор философии воспитания и социологии Таллиннского университета Айри Лийметс. О смерти сообщила в социальных сетях сестра Айри, написавшая открытое письмо, адресованное Клинике Тартуского университета (ТУ), с вопросом, почему родственникам Айри не сообщили о ее крайне тяжелом состоянии и почему ей вводили морфий в течение трех дней, не спросив разрешения близких.

22 июля Реэт Лийметс объявила в социальных сетях, что ее сестра Айри Лийметс скончалась. По данным Эстонской информационной системы исследований (Eesti Teadusinfosüsteem), по состоянию на 1 апреля 2022 года Айри Лийметс опубликовала 336 работ. Айри Лийметс работала доцентом философии воспитания и общего образования в Институте педагогических наук Таллиннского университета.

22 июля сестра Айри Реэт Лийметс написала в социальных сетях:

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