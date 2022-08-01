Эрика Салумяэ отметила 30-летие первой эстонской олимпийской медали в президентском люксе

«Вчера, 30 лет назад, трековая велогонщица Эрика Салумяэ завоевала первую золотую медаль для Эстонии после восстановления независимости страны в 1991 году. Сегодня нам выпала большая честь принимать олимпийскую героиню в президентском люксе "Олимпии" вместе с другой легендой, спортивным фотографом Лембитом Пегелем. О них обоих сейчас снимают документальный фильм», - так говорится в публикации знаменитой шведской сети гостиниц Radisson Blu.

Ровно 30 лет назад начались Олимпийские игры в Барселоне. Шел 1992 год, когда в Испанию впервые приехала олимпийская сборная Эстонии. Для нас это стали первыми Играми после восстановления независимости. Именно тогда первую золотую медаль после восстановления независимости принесла велогонщица Эрика Салумяэ. Это стало культовым событием для маленькой республики, которое не только вызвало чувство гордости, но и еще больше сплотило дух национального единства.