День арбуза: хитрости выбора сладкой и сочной ягоды и необычные рецепты

Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет своей популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что праздник стал международным.

Рассказываем, как выбрать сочный и сладкий арбуз и несколько интересных рецептов блюд с ягодой-великаном.

1. Покупайте арбуз в правильное время года

Самые вкусные арбузы продают с середины августа по сентябрь. Хотя с начала августа или даже конца июля уже может попасться спелый плод, но это редкое исключение из правил, пишет Лайфхакер.

Раньше этого срока вообще нет смысла подумывать о покупке арбуза. Он будет или недозрелым, или накачанным вредными веществами, придающими ему презентабельный вид.

Арбуз. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

2. Присмотритесь к состоянию корки

На ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Корка у хорошего плода будет жёсткой и глянцевой, а окрас — ярким.

3. Найдите арбуз с жёлтым пятном