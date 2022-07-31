Автомобиль во время дрифта на парковке торгового центра Ülemiste сбил нескольких зрителей. Что думает полиция о еженедельных сборищах любителей подрифтить?
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ВИДЕО ⟩ BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке Ülemiste: я успел отбежать, а другим пришлось несладко
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BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке Ülemiste: я успел отбежать, а другим пришлось несладко
В TikTok набирает популярность видеоролик, на котором несколько автомобилей дрифтят на парковке торгового центра Ülemiste. Но в какой-то момент черный BMW сбил несколько человек.