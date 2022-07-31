ВИДЕО ⟩ BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке Ülemiste: я успел отбежать, а другим пришлось несладко

В TikTok набирает популярность видеоролик, на котором несколько автомобилей дрифтят на парковке торгового центра Ülemiste. Но в какой-то момент черный BMW сбил несколько человек.

Молодой человек, находившийся на месте происшествия, рассказал Elu24, что в четверг около 23 часов люди образовали круг, в центре которого начали дрифтить автомобили. «Шансов увернуться практически не было, потому что люди стояли так близко друг к другу», – вспоминает молодой человек. Поначалу все шло по плану, и толпа подбадривала водителей, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.