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ВИДЕО ⟩ BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке Ülemiste: я успел отбежать, а другим пришлось несладко

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Кетлин Крузе Limon.ee
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BMW сбил несколько человек во время дрифта на парковке Ülemiste: я успел отбежать, а другим пришлось несладко
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Фото: Kuvatõmmis TikTokist

Автомобиль во время дрифта на парковке торгового центра Ülemiste сбил нескольких зрителей. Что думает полиция о еженедельных сборищах любителей подрифтить?

В TikTok набирает популярность видеоролик, на котором несколько автомобилей дрифтят на парковке торгового центра Ülemiste. Но в какой-то момент черный BMW сбил несколько человек.

Молодой человек, находившийся на месте происшествия, рассказал Elu24, что в четверг около 23 часов люди образовали круг, в центре которого начали дрифтить автомобили. «Шансов увернуться практически не было, потому что люди стояли так близко друг к другу», – вспоминает молодой человек. Поначалу все шло по плану, и толпа подбадривала водителей, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

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