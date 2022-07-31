Гороскоп на 31 июл: Львам – испытания, Весам – козни врагов, Стрельцам – тайные желания

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут легко поладить практически с любым человеком. Вы сможете найти общий язык даже с людьми, с которыми в последнее время были натянутые отношения. Ваша интуиция усиливается, и вы не только понимаете окружающих с полуслова, но и догадываетесь об их намерениях и тайных желаниях. Хорошо проходят деловые поездки, вы сможете укрепить отношения с партнерами и заключить выгодные сделки. Вечер принесет приятные знакомства и встречи, которые запомнятся надолго.

Козерог

В этот день Козероги смогут достичь успехов в самообразовании. Удача улыбнется тем, кто учиться и не боится браться за реализацию новых начинаний. Вы сможете решить важные вопросы, разобраться в сложной ситуации и добиться поставленных целей. Новые знакомства станут не только интересными, но и полезными. В отношениях с близкими людьми вам удастся достичь полной гармонии и душевной близости.

Водолей

В этот день Водолеям можно наводить порядок в делах доводить начатое до конца или распланировать следующую неделю. Появится шанс решить вопрос, над которым долго ломали голову. Перемены на работе сначала могут сбить вас с толку, однако позже вы сможете извлечь из этого пользу. Стоит полагаться на собственные силы, чем более вы самостоятельны в принятии решений, тем лучше. Твердо отстаивайте свою точку зрения и не поддавайтесь попыткам манипуляций.

Рыбы