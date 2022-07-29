Гороскоп на 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потери

Овен

В этот день Овнам нужно поберечь силы и не растрачивать их попусту. Вы склонны тратить время на занятия, которые не приносят должного результата. Повезет Овнам, которые пробуют свои силы на новом поприще. В отношениях со старшими родственниками нужно запастись терпением, найти общий язык будет сложно. Будьте осторожны с деньгами, вы склонны к легкомысленным тратам, которые могут ударить по бюджету.

Телец

Пятница принесет Тельцам приятное общение со старыми друзьями и знакомыми. Появится возможность повидаться с теми людьми, по которым сильно скучали. Отношения, которые начнутся в этот день, могут перерасти в крепкий союз. Однако они будут развиваться не так быстро, как бы вам того хотелось. Проявите терпение, и пусть все идет своим чередом. В этот день не стоит брать деньги в долг и связывать себя кредитными обязательствами, держитесь подальше от сомнительных авантюр.

Близнецы

В этот день Близнецы настроены действовать решительно и ваша настойчивость в достижении желаемого не знает границ. Однако излишняя самоуверенность может сыграть с вами плохую шутку. Переоценив свои возможности, вы рискуете потратить время на пустяки. Совет друзей или людей, которым вы доверяете, поможет избежать ошибок. Вы легко находите общий язык с окружающими и завязываете знакомства. Ваша интуиция подскажет, кто достоин интереса, а от кого стоит держаться подальше.

Рак