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КРАСОТА! ⟩ Ану Саагим продемонстрировала длиннющие ноги на побережье Средиземного моря

Limon.ee
Ану Саагим продемонстрировала длиннющие ноги на побережье Средиземного моря
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Ану Саагим.
Ану Саагим. Фото: Terje Atonen

Светская львица и журналистка Ану Саагим, которая весной отпраздновала свое 60-летие, показывает в социальных сетях, как она наслаждается летом на итальянском побережье в голубом бикини, пишет Elu24.

«Капри, любовь моя», — подписала снимок Ану.

Идеальная морская прогулка по летнему Средиземноморью – чего еще желать от жизни?

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