Светская львица и журналистка Ану Саагим, которая весной отпраздновала свое 60-летие, показывает в социальных сетях, как она наслаждается летом на итальянском побережье в голубом бикини, пишет Elu24.
КРАСОТА! ⟩ Ану Саагим продемонстрировала длиннющие ноги на побережье Средиземного моря
Ану Саагим продемонстрировала длиннющие ноги на побережье Средиземного моря
«Капри, любовь моя», — подписала снимок Ану.
Идеальная морская прогулка по летнему Средиземноморью – чего еще желать от жизни?
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