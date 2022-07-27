Знаменитости, чья жизнь прервалась из-за наркотиков

Lil Peep Фото: Shutterstock

Горшок 1973–2013 (39 лет)

Тело лидера панк-группы «Король и шут» нашли дома с ложкой и шприцем в руке. По словам отца музыканта, Горшенев несколько раз лечился от зависимости в клиниках, а в последние годы достиг ремиссии. Михаил вернулся к запрещенным веществам, когда ставил мюзикл «Тодд», где сыграл главную роль — парикмахера Суини Тодда: «Роль была очень сложная, нужно было входить в нее и выходить вовремя. Миша столкнулся с большими трудностями. Вот тогда все опять началось», — рассказал отец Горшка.

DMX 1970–2021 (50 лет)

Медики полчаса пытались реанимировать легендарного рэпера после сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Врачам удалось завести сердце музыканта, но его мозг уже был мертв. Поклонники DMX дежурили у госпиталя, пока семья принимала решение об отключении Эрла Симмонса (настоящее имя DMX) от аппарата жизнеобеспечения. Спустя неделю музыкант скончался.

DMX Фото: Shutterstock

Владимир Высоцкий 1938–1980 (42 года)

Об алкогольной зависимости Высоцкого знали не только его друзья и коллеги, но и поклонники. По словам друзей артиста, медики использовали психоактивные препараты для вывода того из запоя. Официальные источники сообщали: причина смерти главного кумира СССР — сердечно-сосудистая недостаточность. Жена Высоцкого Марина Влади в своей книге признавала, что Высоцкий был наркозависим, информацию подтверждали и друзья Владимира.

«Гамлет» - Владимир Высоцкий. Фото: личный архив

Уитни Хьюстон 1963–2012 (48 лет)

Певицу нашли мертвой в ванной отеля в Беверли-Хиллз прямо перед церемонией «Грэмми». Причиной смерти медики назвали утопление и употребление кокаина. Обладательница уникального голоса много лет была наркозависимой, а СМИ неоднократно указывали на причастность к этому бывшего мужа певицы — Бобби Брауна. «Я не употребляла без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком», — признавалась Хьюстон. Спустя три года, в январе 2015-го, дочь Уитни — Бобби Кристина Браун — повторила судьбу матери: ее нашли без сознания в ванной ее дома.

Уитни Хьюстон Фото: Shutterstock

Гарри Брант 1996–2021 (24 года)

Гарри — сын супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта, владельца журнала Interview. Вместе с братом Питером он слыл героем светских хроник еще с пеленок и регулярно посещал модные шоу и закрытые лакшери-вечеринки. В январе 2021-го Бранты шокировали бомонд сообщением о смерти Гарри по причине передозировки наркотических веществ. По их словам, незадолго до этого парень планировал отправиться на лечение в клинику.