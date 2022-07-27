Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2022 года

7 августа Венера в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном, а Марс в напряжении с ретро-Сатурном - многие люди склонны к иллюзорному, наивному восприятию объективной реальности, чтобы таким образом уходить от проблем. В этот день легко попасть под влияние другого человека, очароваться им и наделать глупостей. Но это благоприятное время для напряженной творческой работы, определения духовных целей, благотворительной деятельности.

9 августа Венера в оппозиции с Плутоном – день связан с принятием важных решений, совместными ресурсами, общими деньгами. Обостряется конкуренция, случаются закулисные махинации.

Партнерство и союзы, в том числе романтические, а также совместные проекты страдают от недостатка доверия. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, лучше всего держаться в этот день в тени.

11 августа Солнце в напряжении с Ураном и Лунными Узлами, способствует освещению тем, которые планировалось скрыть. Кто-то из публичных людей может оказаться в центре громкого скандала и привлечь внимание общества. В этот же день Марс в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, поможет обойти острые углы и выйти из самой сложной ситуации с минимальными потерями.

Вечером 11 августа привычная жизнь меняется - в 21:30 Венера входит в знак Льва. Транзит благоприятствует обретению популярности, усиливает творческий потенциал, помогает обрести счастье в любви. Но в период Венеры во Льве практически невозможно сохранить в тайне взаимоотношения, многое становится достоянием общественности.