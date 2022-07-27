Август запомнится надолго интенсивными событиями в политической сфере, на уровне международных отношений и внешних экономических связей.
Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2022 года
Сложный месяц, присутствует напряжение по всем направлениям, особенно при планировании военных действий и решении задач сложившегося вооруженного конфликта. Август – роковой месяц для России. Перелом в войне РФ против Украины произойдет не в пользу агрессивной российской армии, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Юпитер разворачивается в ретроградное движение с 1 августа до 24 ноября. Напоминают о себе темы весны 2022, приходится в них углубляться и завершать. Несмотря на внешнюю напряженную атмосферу, в августе во многих государствах происходят глобальные перемены, исправляются ошибки, обозначаются основные направления развития в социальной и экономической политике.
С 1 августа формируется соединение Марса, Урана и Восходящего Лунного Узла в Тельце, точный аспект - 2 августа, является ключевым аспектом месяца. Вначале августа произойдет много непредсказуемых событий, но общее для всего происходящего - обретение свободы, новизна и оригинальное устранение проблем. Этот неоднозначный аспект сглаживается гармоничным аспектом Венеры в Марсом и Ураном, что говорит о благоприятном исходе того, что будет инициировано вначале месяца. В любом случае, будьте осторожны, особенно в денежной сфере, т.к. возможны сбои при проведении онлайн-платежей, неожиданные потери из-за поспешных решений. Также не стоит рисковать и ввязываться в авантюры, экспериментировать и находиться в потенциально опасных местах.
4 августа в 09:58 Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. Этот транзит благоприятствует интеллектуальной работе, а ясность и логика определяют действия людей. Здравый смысл возьмет верх над абсурдом и, вполне возможно, те, кто запутался в себе и в том, что происходит вокруг, наконец-то выйдут из замкнутого круга проблем.
7 августа Венера в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном, а Марс в напряжении с ретро-Сатурном - многие люди склонны к иллюзорному, наивному восприятию объективной реальности, чтобы таким образом уходить от проблем. В этот день легко попасть под влияние другого человека, очароваться им и наделать глупостей. Но это благоприятное время для напряженной творческой работы, определения духовных целей, благотворительной деятельности.
9 августа Венера в оппозиции с Плутоном – день связан с принятием важных решений, совместными ресурсами, общими деньгами. Обостряется конкуренция, случаются закулисные махинации.
Партнерство и союзы, в том числе романтические, а также совместные проекты страдают от недостатка доверия. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности, лучше всего держаться в этот день в тени.
11 августа Солнце в напряжении с Ураном и Лунными Узлами, способствует освещению тем, которые планировалось скрыть. Кто-то из публичных людей может оказаться в центре громкого скандала и привлечь внимание общества. В этот же день Марс в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, поможет обойти острые углы и выйти из самой сложной ситуации с минимальными потерями.
Вечером 11 августа привычная жизнь меняется - в 21:30 Венера входит в знак Льва. Транзит благоприятствует обретению популярности, усиливает творческий потенциал, помогает обрести счастье в любви. Но в период Венеры во Льве практически невозможно сохранить в тайне взаимоотношения, многое становится достоянием общественности.
12 августа полнолуние в Водолее в 04:35, которое усилит революционные настроения людей, стремление к свободе и проявлению своей индивидуальности. Это полнолуние откроет глаза многих людей на истинные причины происходящего с ними и с их жизнью.
14 августа оппозиция Солнца и ретро Сатурна, также в этот день формируется гармоничный аспект Марса и ретро-Плутона (точный тригон 15 августа в 00:28). В эти два дня (14 и 15 августа), должны произойти важные события в российско-украинской войне. Военная агрессия России против Украины обернется серьезными потерями для российской армии, после чего с большой долей вероятности они выберут одну цель и уйдут с некоторых оккупированных территорий.
16 августа Меркурий в гармоничном аспекте с Ураном способствует решению социальных проблем, помогает привлечь внимание политиков к наиболее важным вопросам. Могут быть поданы петиции на рассмотрение президенту, которые получат большой отклик общественности.
18 августа Венера в гармоничном аспекте с ретро Юпитером - день благоприятен для посещения собраний или организационных мероприятий. Хороший день для поиска инвесторов, материальных и денежных ресурсов для развития предприятий, решения юридических вопросов, выезда за рубеж. Также благоприятное время для романтических и семейных отношений.
20 августа в 10:56 Марс переходит в знак Близнецы и резко меняет ситуацию на военном фронте. С этого дня все приходит в движение, меняется стратегия ведения боевых действий с обеих сторон. Люди становятся легкими на подъем и стараются все делать быстро, без задержек. Марс в Близнецах задержится надолго - до 26 марта 2023 года.
21 августа Меркурий в оппозиции с ретро-Нептуном, Уран становится стационарным, а с 28 августа перейдет в ретроградное движение на несколько месяцев. День борьбы за истину, свободу и демократию в самых широких смыслах и на разных уровнях.
22 августа Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Плутоном помогает расследованиям и исследованиям, способствует благополучному разрешению финансовых споров, успешному завершению сделок купли - продажи. Хороший день для поиска финансовой помощи.
23 августа с 06:16 Солнце движется по знаку Девы - это время, когда пользу удается извлечь из собранной информации или благодаря людям, на которых произведут впечатление знания или идеи. Успех в эти дни будет сопутствовать работе или другой деятельности, связанной с научными и техническими проектами, международными финансами, сферой здравоохранения.
26 августа Меркурий входит в знак Весы в 04:03, и в этот же день Марс в напряжении с Солнцем. День конфликтов, травм и неприятностей. Возможно поступление важных известий о ситуации на фронте, выдвижение условий каждой стороной для проведения переговоров. Самодисциплина в этот день помогает успешно оказать личное влияние и обернуть любую ситуацию в свою пользу, поможет избежать травм и неприятностей.
27 августа новолуние в Деве в 11:17, которое станет началом нового лунного месяца, обстоятельства которого потребуют серьезного отношения к делам и повышенной ответственности. Венера в напряжении со стационарным Ураном в этот день - ищите компромисс и не продавливайте ситуацию.
При грамотном подходе конфликты могут быть хорошей возможностью для роста партнеров.
28 августа Венера в оппозиции с ретро-Сатурном – день непростого выбора, принятия серьезного решения, важных разговоров с вышестоящими по должности или с деловыми партнерами. Сложный день для общительных людей - может показаться, что все вокруг утратили чувство юмора и сосредоточены лишь на делах и денежных интересах.
Август принесет много тревог и волнений, но события этого месяца станут историческими, кардинально изменят жизнь многих людей, приблизят победу Украины в борьбе против российского агрессора.