Названы опасности неправильного пережевывания еды

Врач сообщила, что при неправильном пережевывании твердой пищи она плохо и долго переваривается, что может привести к развитию воспаления в кишечнике и других внутренних органах.

Рублева объяснила: когда человек глотает большие куски еды, слюна вырабатывается в недостаточном количестве. Из-за этого начинается деминерализация зубов, и, если этот патологический процесс вовремя не остановить при помощи врача, это может спровоцировать кариес и другие стоматологические заболевания.