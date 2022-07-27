Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми и избежать патологий желудочно-кишечного тракта, надо тщательно пережевывать пищу, напомнила стоматолог Ирина Рублева, пишет Rambler.
Названы опасности неправильного пережевывания еды
Названы опасности неправильного пережевывания еды
Врач сообщила, что при неправильном пережевывании твердой пищи она плохо и долго переваривается, что может привести к развитию воспаления в кишечнике и других внутренних органах.
Рублева объяснила: когда человек глотает большие куски еды, слюна вырабатывается в недостаточном количестве. Из-за этого начинается деминерализация зубов, и, если этот патологический процесс вовремя не остановить при помощи врача, это может спровоцировать кариес и другие стоматологические заболевания.