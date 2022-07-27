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Названы опасности неправильного пережевывания еды

Limon.ee
Названы опасности неправильного пережевывания еды
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Девушка жует банан. Фото иллюстративное.
Девушка жует банан. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми и избежать патологий желудочно-кишечного тракта, надо тщательно пережевывать пищу, напомнила стоматолог Ирина Рублева, пишет Rambler.

Врач сообщила, что при неправильном пережевывании твердой пищи она плохо и долго переваривается, что может привести к развитию воспаления в кишечнике и других внутренних органах.

Рублева объяснила: когда человек глотает большие куски еды, слюна вырабатывается в недостаточном количестве. Из-за этого начинается деминерализация зубов, и, если этот патологический процесс вовремя не остановить при помощи врача, это может спровоцировать кариес и другие стоматологические заболевания.

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