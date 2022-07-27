Полиция возбудила дело о проступке в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже в Пирита. Как только стражи порядка установят личность мужчины, он будет вызван в участок для дачи показаний.
ВИДЕО ⟩ Полиция заинтересовалась мужчиной, который хамил украинским беженцам на пляже в Пирита
Полиция заинтересовалась мужчиной, который хамил украинским беженцам на пляже в Пирита
Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже Пирита, когда русскоговорящий мужчина угрожал украинским беженцам, было возбуждено дело о проступке по статье нарушение общественного порядка.
«Мы проверяем связь названного гражданина с инцидентом и в ближайшее время вызовем его в участок для дачи показаний. Намеренное нарушение покоя других людей и агрессия недопустимы. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал себя в общественных местах безопасно», – пояснила Тоатер.