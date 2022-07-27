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ВИДЕО ⟩ Полиция заинтересовалась мужчиной, который хамил украинским беженцам на пляже в Пирита

Ингрид Ландейро Limon.ee
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Полиция заинтересовалась мужчиной, который хамил украинским беженцам на пляже в Пирита
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Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита.
Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита. Фото: Ekraanitõmmis

Полиция возбудила дело о проступке в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже в Пирита. Как только стражи порядка установят личность мужчины, он будет вызван в участок для дачи показаний.

Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже Пирита, когда русскоговорящий мужчина угрожал украинским беженцам, было возбуждено дело о проступке по статье нарушение общественного порядка.

«Мы проверяем связь названного гражданина с инцидентом и в ближайшее время вызовем его в участок для дачи показаний. Намеренное нарушение покоя других людей и агрессия недопустимы. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал себя в общественных местах безопасно», – пояснила Тоатер.

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