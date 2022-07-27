Гороскоп на 27 июля 2022: Тельцам – подсказки судьбы, Весам – старые обиды, Водолеям – переезд

Овен

В этот день у Овнов появляется возможность решить вопрос, который долго тревожил вас и ваших близких. Вы сможете получить неожиданную помощь, и это поможет вам достичь поставленных целей быстрее. Если вы будете действовать решительно, вы сможете значительно увеличить доходы. Поездки, даже незапланированные сложатся удачно. Не исключено начало служебного романа. Перспективы у новых отношений весьма благоприятные.

Телец

Тельцам сегодня нужно планировать важные дела на утро. Не стоит откладывать важные переговоры и встречи. Не исключено, что произойдет крупное событие, и вы окажетесь его участником. Возможны перемены, однако не все они могут вас порадовать. В этот день стоит следить за приметами, в них могут быть предупреждения о грядущих неприятностях.

Близнецы

В среду Близнецам стоит довести до конца начатые дела и сосредоточиться на решении несложных вопросов. Не стоит браться за новые серьезные начинания, работа над ними будет только усложняться и сам проект станет источником проблем. Вторая половина дня может быть отмечена мелкими неприятностями и затруднениями. Это может подпортить настроение, однако не стоит срывать весь негатив на близких, держите себя в руках.

Рак