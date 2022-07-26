Больше не семья: Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

Уехавшие в Италию вскоре после начала специальной военной операции России Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались. Неприятное известие сообщила украинский блогер Алена Жужа в социальной сети.

Певица и продюсер тайно поженились в 2015 году в Италии. Первое время после бракосочетания пара скрывала радостную весть от публики. Возможно, из-за осуждения окружающих. До брака с певицей Меладзе состоял в отношениях с Яной Сумм. С ней он прожил 19 лет, воспитал троих детей. Однако сохранить брак не получилось. Многие до сих пор обвиняют Брежневу в том, что именно она разрушила семью. Но Меладзе на осуждения любимой неустанно повторял — он не теленок, чтобы его можно было увести.

Как цитирует SOLENKA.INFO слова Жужи, семейную жизнь Брежневой и Меладзе все равно идеальной назвать нельзя было. Ведь на горизонте однажды замаячила сексуальная блондинка Эрика Герцег. Она стала участницей «ВИА Гры». И многие тогда заметили — композитор будто неровно дышит к певице. Поначалу Брежнева бурно реагировала на подобные новости, но позже успокоилась и стала переводить все в шутку.

Кроме того, в конце мая поползли слухи о разладе в семье из-за разных политических взглядов супругов. Если Брежнева не стесняется в выражениях в адрес России, то ее супруг старается сохранять нейтралитет. Такой расклад категорически не устраивает певицу.

Что именно сейчас стало действительно серьезным поводом для разрыва отношений, пока неизвестно. Брежнева продолжает скрывать семейные проблемы, весело проводя время с родными в Италии. Где находится Меладзе, неизвестно.