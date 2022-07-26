«Это порча культурного наследия!» Автолюбители устроили фотосессию среди руин Домского собора в Тарту

«Полное бескультурье! Больше нечего сказать», - говорит житель Тарту, который прогуливался во дворе Домского собора около восьми вечера в воскресенье и заметил машины, проезжающие между руинами церкви.

«Хамство все еще лишает людей дара речи», — сказал Йенс, который был свидетелем этого события. «Идешь посреди руин Тартуского собора, и вдруг какие-то придурки проезжают по руинам парка, чтобы устроить фотосессию своих BMW», — описал он увиденное.