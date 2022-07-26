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«Это порча культурного наследия!» Автолюбители устроили фотосессию среди руин Домского собора в Тарту

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Limon.ee Кетлин Крузе
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«Это порча культурного наследия!» Автолюбители устроили фотосессию среди руин Домского собора в Тарту
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Фото: Erakogu

В воскресенье вечером группа молодых людей подъехала к руинам Домского собора в Тарту, чтобы провести фотосессию. Сотрудники музея Тартуского университета возмущены. При такой деятельности риску подвергается как значительное культурное наследие, так и люди, посещающие руины, пишет Elu24.

«Полное бескультурье! Больше нечего сказать», - говорит житель Тарту, который прогуливался во дворе Домского собора около восьми вечера в воскресенье и заметил машины, проезжающие между руинами церкви.

«Хамство все еще лишает людей дара речи», — сказал Йенс, который был свидетелем этого события. «Идешь посреди руин Тартуского собора, и вдруг какие-то придурки проезжают по руинам парка, чтобы устроить фотосессию своих BMW», — описал он увиденное.

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